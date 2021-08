Lady Driver: aplicativo de transporte feminino é lançado em Manaus; saiba como se cadastrar

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou, na terça-feira, 17, à noite, o lançamento do novo aplicativo (app) de mobilidade “Lady Driver”, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus.

Com o lema “Inspirado por mulheres para mulheres”, a plataforma foi implantada no Brasil em 2017 e, atualmente, está instalada em sete capitais do país, chegando agora a Manaus. O objetivo do aplicativo de mobilidade, feito exclusivamente por mulheres, é dar a oportunidade para aquelas que possuem o perfil empreendedor, beneficiando tanto as condutoras, que podem ganhar dinheiro dirigindo com segurança, quanto as passageiras, que finalmente terão um transporte no qual podem confiar.

“Conforme a determinação do prefeito David Almeida, a Semtepi tem a obrigação de implementar um distrito de inovação. Nós entendemos que nada caminha ou cresce dentro do poder público, se não houver incentivo. Fomentar o empreendedorismo feminino aqui em Manaus não é difícil, porque as mulheres se engajam, elas acreditam”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O perfil das motoristas varia de estudantes a senhoras aposentadas, que precisam complementar a renda e não encontram oportunidades no mercado de trabalho.

Para a motorista Erica Sinara, o app será muito bem utilizado na capital amazonense. “A experiência está sendo ótima e espero que as nossas passageiras e motoristas se sintam mais à vontade com esse novo modelo de aplicativo de transporte. Se Deus quiser vai dar tudo certo”, declara.

“Eu sou uma mulher que nasceu nesse meio automotivo. Estou muito feliz e amando Manaus. A minha expectativa é muito grande, porque a gente quer que o projeto cresça cada vez mais aqui. O forte do nosso serviço é o agendamento. Juntas somos mais fortes”, declara Gabriela Corrêa, CEO & Fundadora da startup Lady Driver.

O serviço, que é semelhante às plataformas Uber e 99, está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Para o cadastro de interessadas em fazer parte do aplicativo de motoristas, basta baixá-lo e seguir o passo a passo (https://ladydriver.com.br/).

*Com informações da assessoria

Comentarios