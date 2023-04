Lady Di repreendeu Harry com tapa por comentário racista e o fez pedir desculpas por escrito

O jornalista Robert Jobson está prestes a lançar um novo livro intitulado “Our King Charles III: The Man and the Monarch” (Nosso Rei Charles III: O Homem e o Monarca), que promete trazer novos relatos sobre a vida da realeza britânica. Em uma prévia do conteúdo, Jobson revela um incidente de racismo envolvendo o príncipe Harry quando este ainda era criança.

Durante um passeio de ônibus pela cidade de Londres, arranjado pelo oficial de proteção policial da princesa Diana na época, Ken Wharfe, Harry começou a zombar do sotaque do motorista indiano e a imitá-lo. O motorista, em entrevista a Jobson, afirmou que não ligou muito para a situação, mas Diana ficou extremamente envergonhada e repreendeu o filho com um tapa, pedindo para que ele nunca mais fizesse isso.

Além disso, a princesa fez o garoto escrever um pedido de desculpas aos envolvidos, o inspetor que tinha organizado o passeio e o condutor. O motorista, que guarda o papel até hoje, disse que foi uma atitude nobre da princesa.

Robert Jobson finaliza o relato ressaltando que Diana não falhou em seu papel de educar os filhos e que ela não tolerava nenhuma forma de preconceito vinda deles. O incidente serve como exemplo da importância de combater o racismo desde cedo e de como os pais têm um papel fundamental na educação dos filhos.