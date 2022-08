Ladrão se arrepende de roubo, devolve carro e deixa bilhete: ‘O crime pede perdão’

ESPÍRITO SANTO — Um ladrão arrependido devolveu um carro roubado após notar uma cadeirinha adaptada para crianças com deficiência dentro do veículo, em Cariacica, no Espírito Santo, no domingo, 28. Ao devolver o automóvel, o criminoso deixou um bilhete no qual dizia que o “O crime pede perdão”. A cadeira em questão custa cerca de R$17 mil e foi doada à família.

O carro de Rosyneide Almeida estava guardado na garagem de casa, quando dois homens em um carro branco a abordaram para o roubo. No momento da ação criminosa, os dois filhos da mulher, Cauã, de 4 anos, que é deficiente, e Isadora, de 10, estavam no carro. O criminoso pediu para que a mulher os retirasse.

Após o ocorrido, ela fez uma campanha nas redes sociais para recuperar o veículo. Em um vídeo publicado por Rosy nas redes sociais na segunda-feira, 29, ela aparece ao lado de Cauã e declara: “Quase 24 horas do ocorrido e estamos aqui com o coração destruído”. Ela pediu ainda para que as pessoas continuassem compartilhando sobre o caso.

O veículo foi encontrado em uma rua por uma amiga da família, na manhã de terça-feira, 30. Ela acionou a polícia, que ao analisar o carro em busca de algo ilícito, encontrou um bilhete deixado pelo assaltante. “O crime pede perdão, na hora da tentação, não deu para ver o problema da criança. E o carro está sendo devolvido. Tanque cheio”, dizia a mensagem, conforme explicou Rosyneide em entrevista à TV Gazeta, filiada à Rede Globo.

Além disso, ela informou que ao contrário do que foi escrito pelos criminosos, o tanque não estava cheio. “Quando levaram, ele estava com um quarto de tanque. Encontramos na reserva. Não deixaram, pelo contrário, gastaram”.

Com o carro recuperado, Rosy publicou um novo vídeo em agradecimento. “Agradecer àqueles que oraram por nós. A cadeirinha estava no porta malas, conforme ele foi levado”, relatou.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido.

A corporação destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia pelo telefone 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.