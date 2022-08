Ladrão de carro é localizado escondido dentro de urso de pelúcia gigante

INGLATERRA — Políciais ingleses se depararam com um ladrão de carro dentro de urso de pelúcia gigante. Joshua Dobson, de 18 anos, foi preso pela polícia suspeito de roubar um carro em Rochdale, na Inglaterra, e condenado a nove meses de prisão.

O Policial descobriu o suspeito após estranhar que o brinquedo estava com a respiração ofegante durante uma busca em um dos endereços. As informações são do G1.

O porta-voz da polícia afirmou que “Quando fomos prendê-lo, nossos policiais notaram um grande urso respirando no endereço antes de encontrar Dobson escondido lá dentro”. “Ele agora está atrás das grades depois de ser sentenciado na semana passada”, continuou.

Joshua foi condenado na semana passada por roubo de um veículo motorizado, condução desqualificada e fuga de um posto de gasolina sem pagamento.