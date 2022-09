Lábrea volta a registrar temperaturas acima de 38ºC

MANAUS — O município de Lábrea, localizado no Sul do Amazonas, voltou a registrar temperaturas acima de 38ºC nessa semana. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No início do mês, a cidade já havia registrado temperaturas acima dos 38ºC. No dia 5, a cidade registrou 38,6ºC. Já no dia 3, os termômetros alcançaram a marca de 38,3ºC, e no dia 2, 38,1ºC.

Agora, Lábrea voltou a registrar 38,6º. A máxima ocorreu no dia 22 de setembro. Já nos dias 20 e 21 de setembro, a cidade registrou temperaturas que chegaram a 38,2ºC.

A alta das temperaturas pode estar atrelada ao desmatamento que vem ocorrendo no município. Isso porque, na lista dos municípios que concentram o maior número de queimadas está Lábrea, na 2ª colocação, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Somente em setembro deste ano, o município concentra exatos 1.983 focos de queimadas. A cidade só perde para Félix do Xingu, no Pará, que lidera o ranking com 2.101 incêndios.

