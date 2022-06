Lábrea é o município com maior número de teleconsultas em 2022

O município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) realizou 468 consultas com médicos especialistas por meio da telemedicina no primeiro quadrimestre de 2022. É o maior número entre os 30 municípios com pontos de atendimento, incluindo a capital e interior, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Desde o início do ano, foram realizadas 4.504 teleconsultas. As especialidades ofertadas são: endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia.

As consultas virtuais são realizadas com profissionais da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (SBIBHAE), por meio da adesão do Governo do Amazonas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). As especialidades mais demandadas em Lábrea são: cardiologia, neurologia pediátrica, neurologia adulto e psiquiatria.

A chefe do Departamento de Assistência Especializada da Capital da SES-AM, Ashley Matos, destaca a importância da telemedicina para os municípios mais distantes da capital, como Lábrea, localizado na calha do Purus.

“Devido a nossa logística, à distância dos municípios para a capital Manaus, os nossos usuários têm dificuldade de ter acesso a essas especialidades. A telemedicina veio para estreitar esses laços e trazer essa possibilidade para que os nossos usuários tenham acesso a especialidades tão importantes. Consideramos esse destaque de Lábrea pelo fluxo que foi estabelecido da saúde no município”, afirma Ashley.

Mutirão de especialistas

Na terça-feira (14/06), em Lábrea, o Governo do Amazonas promoveu o quinto mutirão de atendimentos com médicos especialistas no interior para reforçar ainda mais a assistência nessa localidade durante a ação Governo Presente. As consultas foram realizadas na Escola Estadual Educandário Santa Rita e alcançaram cerca de 119 atendimentos nas especialidades de cardiologia, pediatria, oftalmologia, endocrinologia e clínica geral.

Ao todo, nove profissionais foram enviados pela SES-AM para prestar assistência especializada à população. Em uma semana, 1,4 mil atendimentos foram realizados durante os mutirões em Iranduba, Urucará, Careiro Castanho, Presidente Figueiredo e Lábrea.

O médico pediatra Magno Santana viajou até Lábrea para prestar atendimentos durante o Governo Presente e parabenizou a iniciativa. “Sou de Manaus, e a gente veio com um grupo de médicos especialistas aqui para Lábrea para atender essas crianças que na maioria das vezes não têm um atendimento especializado. Hoje eu descobri que tem um pediatra na região e a demanda é muito grande, então é muito importante que as ações sejam realizadas com frequência”, destacou o médico.

Investimentos

Desde 2019, o Governo do Amazonas já repassou R$ 8,7 milhões à Prefeitura do município para investimento no Hospital Regional de Lábrea. Já em recursos do Fundo de Turismo, Infraestrutura e Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para custeio e investimento na saúde, foram enviados R$ 7,6 milhões nos últimos três anos.

Desempenho

Lábrea foi destaque com a maior nota do estado (8.42) no ranking do Previne Brasil, projeto do Ministério da Saúde que avalia os indicadores da atenção básica. O Governo do Amazonas realiza capacitação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) nos municípios do interior com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho do indicador.