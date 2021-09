KSW 64: ‘Homem Mais Forte do Mundo’ confirma luta contra gigante de 150 kg para outubro

O chão vai tremer – quase que literalmente. Famoso pelos títulos em campeonatos mundiais de força, Mariusz Pudzianowski, o ‘Homem Mais Forte do Mundo’, tem um novo compromisso no MMA. O atleta confirmou a luta contra o gigante Serigne Ousmane Dia, de mais de 150 kg. para 23 de outubro, pelo KSW 64. O evento acontecerá na Polônia.

O duelo entre os ‘titãs’ marcará o terceiro compromisso de Pudzianowski na temporada 2021. O veterano de 44 anos, famoso pelo poder de nocaute, vem de dois resultados positivos.

A última apresentação de Mariusz aconteceu em junho. Na ocasião, o atleta enfrentaria o próprio Ousmane, no entanto, o adversário do polonês acabou deixando o show por conta de uma apendicite. Com Lukasz Jurkowski como novo adversário, vitória para o ‘Homem Mais Forte do Mundo’, que nocauteou no terceiro round.

Responsável por tentar encerrar o bom momento de Pudzianowski, Ousmane fará sua terceira luta como profissional no MMA. Hoje, o veterano de 44 anos está invicto. Em suas duas apresentações na modalidade, o senegalês nocauteou no primeiro round. Em nenhum dos desafios o duelo ultrapassou dois minutos de duração.

‘Cria’ do KSW, Mariusz se encaminha para o 24º desafio nas artes marciais mistas. O atleta soma 15 vitórias, sete derrotas e um ‘no contest’. As informações são do Super Lutas.

