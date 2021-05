Kevin Clark, baterista em ‘Escola de Rock’, morre aos 32 anos de idade

Kevin Clark, o baterista Freddy “Spazzy McGee” Jones no filme Escola de Rock, morreu aos 32 anos de idade. A morte do ator foi anunciada pelo site TMZ, que afirmou que Kevin andava de bicicleta pela cidade de Chicago quando foi atingido por um carro.

O baterista profissional foi levado ao hospital mas não resistiu e teve a morte decretada por volta das 2h no horário local, ou 4 da manhã no Horário de Brasília. De acordo com a polícia de Chicago, Kevin foi atropelado por uma mulher de 20 anos de idade que dirigia um Hyundai Sonata. Ela não foi presa.

Kevin Clark e a Escola de Rock

Ao lado de Jack Black, Kevin Clark fez parte da banda de Rock And Roll que encantou o mundo inteiro no filme lançado em 2003 e dirigido por Richard Linklater (Boyhood). Baterista profissional, ele ajudou a dar uma cara realista ao grupo que é montado em uma escola particular e liderado pelo vocalista do Tenacious D até uma competição de talentos.

Em 2018, durante um show da banda de Jack Black em Chicago, houve um encontro e Kevin entregou uma camiseta do seu grupo, Dreadwolf, ao cara, como você pode ver na foto acima. Ao final do post, você pode assistir a um clipe da banda.

Pronunciamento de Jack Black

Em sua conta oficial no Instagram, Jack Black publicou fotos ao lado de Kevin e lamentou sua morte: “Notícias devastadoras. Kevin se foi. Cedo demais. Bela alma. Tantas lembranças incríveis. Com o coração partido. Enviando amor para sua família e toda comunidade da Escola de Rock. Que descanse em paz”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jack Black (@jackblack)

FONTE: D24AM

Comentarios