Kelly Key revela que está com câncer

Kelly Key anunciou em seu Instagram que está com câncer de pele e se submeteu a um procedimento nesta terça-feira (12). Aos 37 anos, a cantora tem feito procedimentos para retirar pintas desde o final do ano passado.”Estou para falar disso há muito tempo. No final do ano passado, eu descobri um câncer de pele quando eu estava em Portugal. Tirei e pediram para tirar um pouco mais. Junto com um pouco mais, tirei outras pintas que suspeitavam”, disse ela. “O resultado era que eram pré-cancerígenas. Hoje vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior.”

“Deixo vocês avisados que vou ter um curativo (acima da boca). Vou preparar um material para falar disso, porque acho super útil, as pessoas precisam se informar sobre isso”, completou Kelly. A cantora mostrou outra cicatriz na região da clavícula e também retirou pintas das costas.

