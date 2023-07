Kartódromo da Vila Olímpica recebe 5ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade

O kartódromo da Vila Olímpica de Manaus recebe no domingo (02/07), a partir das 14h, a 5ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade. O evento conta com apoio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), e deve reunir cerca de 60 pilotos em busca das melhores colocações no pódio.

“Das potências esportivas do nosso estado está a motovelocidade que tem, tradicionalmente, seu campeonato amazonense. E nós sentimos muito orgulho em apoiá-los, abrindo as portas da Vila Olímpica e da pista do kartódromo”, ressaltou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Organizado pela Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), a competição será disputada nas categorias Motovelocidade A e B e Supermoto A e B em 10 etapas durante o ano.

Para participar, os competidores deverão, obrigatoriamente, estar federados à LAM e possuir equipamentos de segurança como macacão de couro, protetor de coluna, botas, luvas e capacete.

Futebol

O Estádio Ismael Benigno recebe no sábado (1º/07), a disputa entre Nacional F.C e Trem (AP), a partir das 15h. A partida é válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

No domingo (02/07), o Estádio Carlos Zamith será palco da disputa entre Amazonas FC e Pouso Alegre (MG), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para os jogos da Série C e D podem ser adquiridos no dia da partida nos estádios onde acontecem os confrontos.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, no domingo (02/07), a partir das 7h30, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-14 e Sub-15. O evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs) e visa qualificar as equipes de base para participar de campeonatos nacionais.

Agenda completa

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D – Nacional FC x Trem (AP)

Data e hora: Sábado (1º/07), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Brasileiro Série C- Amazonas FC x Pouso Alegre (MG)

Data e hora: Domingo (02/07), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal Sub-14 e 15

Data e hora: Domingo (02/07), às 7h30

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito

Vila Olímpica – Kartódromo

Competição: 5ª Etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade

Data e hora: Domingo (02/07), às 14h

Organização: LAM

Entrada: Gratuito