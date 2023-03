Kartódromo da Vila Olímpica recebe 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade

MANAUS —O kartódromo da Vila Olímpica de Manaus recebe no domingo (05/03), a partir das 14h, a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e deve reunir cerca de 60 pilotos em busca das melhores colocações no pódio.

“Acreditamos no potencial da motovelocidade e por isso o Governo do Amazonas incentiva campeonatos como o deste domingo. Iniciantes e profissionais terão todo nosso apoio para que conquistem títulos representando Amazonas no âmbito nacional”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Organizado pela Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), a competição será disputada nas categorias Motovelocidade A e B e Supermoto A e B em 10 etapas durante o ano.

Para participar, os competidores deverão, obrigatoriamente, estar federados à LAM e possuir equipamentos de segurança como macacão de couro, protetor de coluna, botas, luvas e capacete.

Jogos Universitários

Dos dias 4 a 11 de março, a Vila Olímpica de Manaus será palco da 7ª edição dos Jogos Universitários da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Com equipes da capital e interior, as disputas serão nas mais diversas modalidades, como atletismo, futsal, handebol, basquete, natação, entre outras, visando promover a integração dos cursos de graduação e pós-graduação que fazem parte da instituição.

Futebol

Em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense de Futebol, Manaus F.C e Nacional se encaram no sábado (04/03), às 15h30, na Arena da Amazônia. No mesmo dia e horário, Rio Negro e Manauara E.C se enfrentam no Estádio Ismael Benigno.

Organizados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), os ingressos para Rio Negro e Manauara E.C serão vendidos somente no dia do jogo, na bilheteria da Colina. Para o duelo entre Manaus e Amazonas, os ingressos estão sendo vendidos na loja oficial do clube e no dia da disputa, na Arena da Amazônia.

Agenda

Kartódromo da Vila Olímpica

Competição: 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade.

Data: Domingo (05/03), a partir das 14h

Organização: Liga Amazonense de Motociclismo (LAM)

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus F.C e Nacional

Data: Sábado (04/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Rio Negro e Manauara E.C

Data: Sábado (04/03), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)