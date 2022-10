Karim Benzema conquista a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo

O atacante do Real Madrid Karim Benzema ganhou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo nesta segunda-feira (17), superando Robert Lewandowski, Sadio Mané e Kevin De Bruyne no prêmio principal.

Benzema, que desempenhou um papel fundamental na campanha do Real para o título da Liga dos Campeões na temporada passada, é o primeiro jogador francês a conquistar o troféu desde Zinedine Zidane em 1998, e o quinto depois de Raymond Kopa, Michel Platini e Jean-Pierre Papin.

“Este prêmio me deixa muito orgulhoso. Quando eu era pequeno, era um sonho de infância, nunca desisti… Tudo é possível”, disse Benzema no palco da cerimônia.

“Houve um período difícil em que não estava na seleção francesa, mas nunca desisti. Estou muito orgulhoso da minha jornada até aqui. Não foi fácil, foi um momento difícil para a minha família também.”

Benzema venceu o polonês Lewandowski, o senegalês Mané e o belga De Bruyne, depois que o argentino Lionel Messi ganhou o prêmio pela sétima vez, um recorde, no ano passado.

Benzema teve uma temporada estelar com o Real, marcando 44 gols em 46 jogos em todas as competições, ajudando nos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Seus 15 gols na Champions levaram o Real ao 14º título, ampliando o recorde do clube.

A espanhola Alexia Putellas ganhou a Bola de Ouro feminina pelo segundo ano consecutivo, superando a inglesa Beth Mead e a australiana Sam Kerr.

Putellas, que também foi eleita a Melhor Jogadora pela Fifa neste ano, foi a artilheira da Liga dos Campeões na temporada passada com 11 gols.

Thibaut Courtois, do Real, ganhou o prêmio Lev Yashin de melhor goleiro da temporada passada, após fazer nove defesas na final europeia para não sofrer gols contra o Liverpool na vitória por 1 x 0 em Paris.

No entanto, as equipes da final da Liga dos Campeões perderam o prêmio de Melhor Clube, que foi para o Manchester City de Pep Guardiola, que conquistou o quarto título da Premier League em cinco anos.

O meio-campista de 18 anos do Barcelona Gavi recebeu o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21, enquanto o atacante do Bayern de Munique Sadio Mané ganhou o primeiro prêmio Sócrates, em reconhecimento aos seus esforços humanitários.

Lewandowski também não foi para casa de mãos vazias, pois conquistou o Troféu Gerd Muller de melhor atacante depois de marcar 50 gols em todas as competições pelo Bayern na temporada passada.

Por Agência Brasil