Kaká Diniz, marido de Simone, manda indireta à cunhada Simaria

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, da dupla com Simaria, causou alvoroço nas redes sociais após compartilhar no último sábado, 11, uma frase enigmática e ser apontada como uma indireta à sua cunhada.

Tudo começou com uma reflexão que o marido de Simone fez na web – na ocasião, ele usou analogias sobre o talento de um cantor para explicar comparações injustas.

“O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado”, disparou ele. Na legenda, ele completou: “Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Primeiro porque, de todas as métricas, esta é a mais furada. Você não tem a ideia completa do que aquele que está hoje sob os holofotes passou para chegar até ali”.

Acontece que a publicação aconteceu logo em meio a mais uma briga das coleguinhas. Na última sexta-feira, 10, em Caruaru, Pernambuco, as duas protagonizaram um climão em cima do palco por um atraso de Simaria.

Nos comentários do post, os fãs entenderam que se tratava de um recado à cunhada. “A Simaria só tenta jogar a Simone para baixo”, disparou uma fã nos comentários. “Já passou da hora da Simone seguir sozinha”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Acho que eu sei de quem o Kaká está falando”.

Fonte: Contigo