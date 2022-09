Justin Bieber cancela shows que faria na América Latina

O cantor Justin Bieber cancelou os shows que estavam programados para acontecer em São Paulo, no estádio Allianz Parque, nos dias 14 e 15 de setembro. A informação foi confirmada pela Tickets 4 Fun, produtora responsável pelas apresentações, por meio de um comunicado nas redes sociais. De acordo com o aviso, toda a turnê na América Latina está suspensa.

“Lamentamos informar que devido a problemas pessoais do artista Justin Bieber, a ‘Justice World Tour Latin America’ foi suspensa, incluindo sua performance em São Paulo, que seriam realizados nos dias 14 e 15 de setembro”, avisa a empresa. A produtora ressalta que, em breve, divulgará informações sobre os procedimentos para reembolso dos ingressos.

A apresentação do canadense de 28 anos no Rock in Rio, no último domingo (4), foi marcada por uma série de boatos. Rumores davam conta de que, devido a questões de saúde mental, Justin Bieber não se apresentaria no festival. O boato ganhou força depois que o próprio cantor pediu para que o horário de seu show fosse antecipado.

O cantor justificou o cancelamento por meio do mesmo comunicado, divulgado pela Tickets 4 Fun. “No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América da Norte da Justice Tour”, explica o jovem. “Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último fim de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil”, acrescentou Bieber.

Por Agência O Globo