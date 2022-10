Justiça russa mantém prisão de jogadora de basquete dos EUA Brittney Griner

A Justiça da Rússia negou o pedido de recurso da jogadora de basquete dos Estados Unidos Brittney Griner, presa em Moscou desde o início do ano por portar cartuchos de vape com óleo de cannabis, proibido no país.

Em agosto, Griner foi condenada a nove anos de prisão, uma sentença que especialistas viram como retaliação do governo russo aos Estados Unidos, por conta do apoio de Washington à Ucrânia na guerra da Rússia no país vizinho.

A defesa de Griner havia apresentado recurso à sentença, e o caso foi julgado nesta terça em Moscou.

A jogadora, que dividia seu tempo entre clubes dos Estados Unidos e da Rússia e medalhista de ouro olímpico por duas vezes, foi presa em 17 de fevereiro em um aeroporto de Moscou.

Pivô do time de basquete feminino norte-americano Phoenix Mercury, Griner é sete vezes All-Star da WNBA, a Associação Nacional de Basquete Feminino, e duas vezes medalhista de ouro olímpico.

Sua detenção, no Aeroporto Moscovo Sheremetie, em Moscou, ocorreu em um momento de tensões crescentes entre a Rússia e os Estados Unidos, criadas pela invasão russa da Ucrânia no mês passado.

Por G1