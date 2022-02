Justiça manda soltar novamente donos do supermercado Vitória

O casal de empresários Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire conseguiu na Justiça uma liminar para deixar a prisão, em Manaus, nesta sexta-feira (18). Donos do grupo Vitória Supermercados, eles são suspeitos da morte do sargento do Exército Lucas Guimarães.

Procurada pelo g1, a defesa informou que “aguarda a decisão ser publicada em seu inteiro teor”. Não foi informado quando o casal será liberado.

O casal estava preso desde o dia 9 de fevereiro. Antes, eles já haviam sido detidos, em setembro, após o crime e permaneceram presos até novembro, quando conseguiram um habeas corpus que revogou a prisão temporária do casal concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

