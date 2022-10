Justiça Federal ordena soltura de suposto mandante das mortes de Bruno e Dom

A Justiça Federal do Amazonas, por meio do juiz Fabiano Verli da Vara Cível e Criminal de Tabatinga, autorizou a soltura de Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, que é apontado como o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. A decisão foi expedida na última quinta-feira (6).

Colômbia também é investigado por chefiar uma quadrilha de pesca ilegal na reserva indígena do Vale do Javari.

De acordo com a PF, Colômbia foi preso em julho ao se apresentar usando documentos de identificação falsos para prestar esclarecimentos sobre as mortes de Bruno e Dom. Ele nega qualquer participação no crime.

A defesa argumentou que o acusado possui residência fixa em Tabatinga, trabalho lícito e não há justificativa para mantê-lo preso. Ele irá pagar fiança de R$ 15 mil, fazer uso de tornozeleira eletrônica e vai entregar o passaporte para a Polícia Federal. O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contra a decisão de soltura.

Uma das linhas de investigação é de que Rubens ordenou a morte de Bruno e Dom após eles terem fotografado barcos que eram utilizados para pesca ilegal.

Bruno e Dom foram vistos pela última vez na manhã do dia 5 de junho, na comunidade de São Rafael, onde tinham uma reunião marcada com o líder pescador Manoel Vitor Sabino da Costa, também conhecido como “Churrasco”.

Os dois seguiram caminho em um barco pelo rio Itaquaí e deveriam ter chegado a Atalaia do Norte cerca de duas horas depois, mas desapareceram. Os corpos foram encontrados no dia 15 de junho, após a localização ter sido apontada por suspeitos de cometerem o crime.

Segundo a denúncia do MPF, Bruno foi baleado nas costas e Dom, que levou um tiro no abdômen, foi morto para não denunciar quem eram os assassinos. Eles foram esquartejados, queimados e enterrados para que os corpos não fossem encontrados.

Além de Colômbia, outras quatro pessoas já foram presas pelo crime. Amarildo Costa de Oliveira, o “Pelado”, que confessou o assassinato; Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”; Amarílio de Freitas Oliveira, vulgo “Dedei”; e Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”.

