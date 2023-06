Justiça espanhola define data para julgamento de Daniel Alves

O jogador Daniel Alves, envolvido em um grave caso de estupro em uma boate de Barcelona, enfrentará o julgamento nos próximos meses, entre outubro e novembro deste ano, conforme informações divulgadas pelo renomado jornal espanhol El Periodico. A previsão pode sofrer alterações apenas se a defesa ou a promotoria apresentarem novas provas que justifiquem um adiamento. Alves está detido desde janeiro deste ano, sendo que seus três pedidos de liberdade provisória foram negados pelas autoridades.

A vítima relata que, ao entrar o banheiro da boate, encontrou Daniel Alves, porém, desconhecendo as verdadeiras características do local, acreditou tratar-se de um fumódromo e planejou se despedir do jogador, já que se sentia desconfortável. Imagens captadas pelas câmeras de segurança revelaram o momento em que o atleta se posicionou diante de uma porta, aguardando que a mulher o seguisse. Ao passar por ele, Alves rapidamente fechou a porta, deixando-a no escuro e sem qualquer sinalização.

Durante as investigações, o jogador modificou sua versão do ocorrido em pelo menos três ocasiões. Em um primeiro momento, afirmou conhecer a vítima; posteriormente, alegou que apenas praticaram sexo oral; por fim, declarou que a relação sexual foi consensual. O desenrolar do julgamento trará à tona mais detalhes cruciais para a compreensão do caso, além de determinar as responsabilidades pertinentes. A sociedade aguarda ansiosamente pelo desfecho deste processo, que envolve um dos jogadores mais renomados do futebol.