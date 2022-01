Justiça determina que Tiradentes retire carros de som com fake news contra Braga

O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Elcy Simões de Oliveira, determinou neste domingo (30/01) o imediato recolhimento de carros de som das ruas cidade, de propriedade da AMZ Produções, empresa ligada à família do radialista Ronaldo Tiradentes, que estão reproduzindo fake news contra o senador Eduardo Braga (MDB/AM).

A utilização dos veículos de som faz parte de uma campanha de perseguição pessoal difamatória contra o parlamentar, que vem sendo coordenada há duas semanas pelo radialista com intuito direto de macular a imagem do senador no período eleitoral, com a utilização de concessão pública de rádio e TV.

De acordo com pesquisas, Eduardo Braga é o único político que ameaça a reeleição do governador Wilson Lima. Só no ano passado, as empresas ligadas à Tiradentes receberam R$ 46 milhões do governo do Estado em contratos suspeitos pelo Ministério Público Federal.

Essa é a quarta decisão judicial em menos de uma semana contra Ronaldo Tiradentes, que foi condenado ao pagamento de multas de mais de R$ 150 mil por propagação de FAKE NEWS contra o senador.

A advogada do parlamentar, Gina Moraes, lembrou que os ataques do radialista acontecem por conta da crescente perseguição pessoal com absurda violência verbal, ameaças veladas e propagação de mensagens mentirosas. O objetivo, segundo ela, é gerar incitação pública e consequências a integridade física do senador e de sua família.

Na decisão o desembargador destaca que a atitude do radialista fere a liberdade de expressão e causa danos morais a imagem do parlamentar, que completa este ano 40 anos de vida pública sem nenhum processo criminal ou administrativo. Elcy Simões determina, ainda, multa de R$ 100 mil por dia e, em caso de descumprimento da medida, prevê detenção por crime de desobediência.

*Com informações da assessoria