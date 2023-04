Justica carioca torna Marcelo Crivella inelegível por 8 anos e pede cassação de mandato

Nesta quinta-feira (13), a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro tornou inelegível por oito anos do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos) e pede a cassação do mandato dele. A decisão foi tomada em virtude de uma ação movida pelo atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), durante as eleições municipais de 2020. Na ocasião, Crivella divulgou materiais de campanha que associavam Paes a pautas como a legalização das drogas e do aborto, consideradas inverídicas pelo adversário político.

A juíza eleitoral Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, deu a decisão em primeira instância, afirmando que o financiamento de panfletos com notícias falsas a partir de recursos de campanha é classificado como abuso de poder econômico. Além da cassação do mandato e da inelegibilidade de Crivella, a vice da chapa do político, a tenente-coronel do Exército Andréa Firmo (Republicanos), também foi condenada à mesma inelegibilidade e ao pagamento de R$ 42.499,50 à Justiça Eleitoral.

Em comunicado, a assessoria de Marcelo Crivella afirmou que a decisão não tem efeito imediato e que a defesa do deputado carioca vai recorrer. Por outro lado, Eduardo Paes comemorou a determinação da Justiça em sua conta no Twitter, afirmando que “mentir e espalhar fake news é crime” e que ele vai até o fim para que a verdade seja restabelecida. A decisão ainda cabe recurso da defesa dos políticos condenados.