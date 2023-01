Justiça amazonense cancela audiências do caso Bruno e Dom

MANAUS — As primeiras audiências do processo que investiga os assassinados do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista Britânico Dom Phillips foram canceladas pela Justiça Federal no Amazonas.

As audiências estavam marcadas para ocorrer na próxima semana, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro.

No processo, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Amarildo da Costa Oliveira, conhecido pelo ‘Pelado’; Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como ‘Dos Dantos’; e Jefferson da Silva Lima, conhecido como ‘Pelado da Dinha’ pelo assassinato das vítimas.

Cancelamento das audiências

A decisão pelo cancelamento das audiências é do juiz Fabiano Verli, da Vara de Tabatinga.

Segundo ele, houve uma falta de comunicação entre a Justiça, e as audiências devem ocorrer em março, mas ainda sem confirmação.

“Sou testemunha do esforço dos nossos servidores e dos demais agentes públicos para tornar possíveis as audiências nesta área isolada do País, mas não contávamos com a rigidez do sistema penal federal. É o primeiro fato envolvendo questões assim nesta Vara, ao que me consta. Fomos pegos de surpresa pela impossibilidade de se disponibilizarem salas para que os presos acompanhassem as audiências a tempo e modo”, disse.

Verli também pediu desculpas pela falta de comunicação entre os órgãos que compõem o sistema judiciário federal:

“Peço desculpa, em nome do Estado, a todos. A comunicação não fluiu bem e perdemos, com isso, centenas de caras horas de trabalho pagas pelo senhor contribuinte”, escreveu.