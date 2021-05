Juliette Freire passa sufoco em voo: “Vou morrer sem gastar o dinheiro”

Na manhã desta segunda-feira (17), a ex-BBB Juliette Freire revelou aos seus seguidores nas redes sociais que passou por um sufoco em um voo para São Paulo.

A advogada contou que o avião que ela estava arremeteu duas vezes, sendo que o procedimento é feito quando o piloto retorna para uma nova tentativa de decolagem após falhas em voos.

“Bom diaaa. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: “pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro”. Fiquei rezando muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana”, disse revelando que começou a rezar com medo da situação ao lado dos membros de sua equipe.

“Vou morrer sem gastar o dinheiro da minha conta”, relatou nos Stories do Instagram. Juliette disse momentos depois que a viagem correu bem e já chegou em São Paulo para cumprir sua agenda de trabalho. (NAOM)

