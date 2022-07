Juíza rejeita pedido da atriz Amber Heard para anular vitória de Johnny Depp

EUA — A juíza Penney Azcarate, do estado americano da Virgínia, indeferiu na última 4ª feira (13) uma moção protocolada pela defesa da atriz Amber Heard com pedido para que fosse anulado o veredicto que deu vitória ao ator Johnny Depp no processo por difamação movido por ele contra a ex-esposa ou todo o julgamento.

Os advogados de Heard citavam vários fatores para fazer o pedido. Por exemplo, não embasamento do veredicto em fatos e um caso aparente de identidade trocada com um dos integrantes do júri – o filho de um homem de 77 anos, de mesmo nome e endereço, teria participado do júri no lugar do mais velho. Entretanto, a juíza rejeitou todas as alegações. Segundo ela, “o jurado foi examinado, sentou-se para todo o júri, deliberou e chegou a um veredicto”. “A única evidência perante este Tribunal é que este jurado e todos os jurados seguiram seus juramentos, as instruções do Tribunal e as ordens. Este Tribunal está vinculado à decisão competente do júri”, completou.

Heard ainda poderá entrar com um recurso, contra o veredicto, no Tribunal de Apelações da Virgínia. Para a Corte, poderá apresentar argumentos diferentes dos incluídos na moção analisada por Azcarate.