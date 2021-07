Juiz morre após sofrer descarga elétrica

Rafael Bragagnolo Takejima, juiz de 41 anos, morreu na última quinta-feira (22) após receber uma descarga elétrica enquanto jogava tênis na Zona Leste de São Paulo. De acordo com familiares, a descarga foi de 25 mil volts, mas ainda não sabem como o acidente aconteceu.

O juiz foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Vila Alpina, mas não resistiu. A Play Tennis, local onde Rafael sofreu o choque, disse que está colaborando integralmente com as investigações e “que as razões da fatalidade estão em processo de apuração pelas autoridades competentes”.

“Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar dos nossos clientes em todas as unidades da Play Tennis, que em mais de 40 anos de história, nunca registrou sequer um acidente. Nos solidarizamos com a família da vítima e esperamos que o caso tenha um desfecho tão logo seja possível”, afirmou em nota.

Rafael é natural de Itu, no interior de São Paulo, e morava na capital com a esposa e a filha, de 1 ano e 10 meses. O corpo foi enterrado às 16h na sexta-feira (23).

