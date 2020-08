Jovens progressistas debatem problemas e encaminham propostas sobre a cidade de Manaus

Mais de 100 filiados prestigiaram o encontro denominado “Progressistas-Oportunidade Para Todos”, realizado na tarde de sexta-feira (21), no auditório da Rymo da Amazônia, no bairro Cachoeirinha. Durante duas horas, o presidente municipal do PP, médico urologista George Lins, e o vereador Marisson Roger, presidente da Juventude Progressista, debateram com filiados e pré-candidatos temas considerados importantes para a cidade de Manaus.

“Foi um encontro de jovens que veem a política como uma ferramenta valiosa de fazer o bem com ética, com moral, pois o jovem precisa ser assim, precisa pensar e sonhar alto para crescer e ajudar a sua cidade a prosperar”, disse George, de 37 anos, mesma idade de Marisson, para quem o evento serviu para os jovens não apenas se manifestarem, mas produzirem boas propostas em favor da capital do Estado e sua população.

Um dos temas da pauta, a questão da Acessibilidade, envolveu os portadores de necessidades especiais, sendo alguns deles membros do partido e pretendentes a cadeiras na Câmara Municipal de Manaus nas eleições deste ano. Suas colocações a respeito do tema foram fortalecidas com argumentações de George e Marisson apontando a precariedade dos serviços pertinentes às demandas dos deficientes e reclamando políticas públicas que humanizem a relação desse grande segmento social com as ações do Poder Público Municipal.

Na abordagem do tema Saúde, George Lins discorreu sobre o câncer de colo de útero, o câncer mais incidente nas mulheres, de acordo com as estatísticas do INCA (Instituto Nacional de Câncer). “São 700 casos novos no Amazonas, sendo 580 em Manaus”, diagnosticou, observando que geralmente os casos estão associados ao HPV. Segundo ele, a vacinação recomendada pelo Ministério da Saúde e os exames preventivos se fazem prementes na luta para prevenir a doença.

Propostas

Divididos em grupos, os jovens progressistas, portando máscaras, como recomendam os órgãos sanitários, tiveram 20 minutos do tempo do encontro para criar propostas sobre assuntos como capacitação, mercado de trabalho, inclusão social e saúde pública. As propostas, conforme George, serão levadas pelo PP ao conhecimento da população durante o transcorrer da campanha eleitoral. Mas a partir dos próximos dias elas poderão ser acessadas nas redes do partido: @progressistasam11, @jovensprogressistasam, @drgeorgelins e @vereador_marisson_roger.

Nos debates de sexta, jovens progressistas como o medalhista olímpico Sandro Viana e outros pré-candidatos a vagas na CMM realizaram intervenções nos debates focando temas como planejamento e urbanização de Manaus, meio ambiente, sistema de mobilidade sustentável, segurança e parques ecológicos.

Na próxima segunda-feira (24), os progressistas promoverão um novo evento no auditório da Rymo da Amazônia, desta vez enfatizando o tema A Mulher Progressista.

Comentarios