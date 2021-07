Jovens entram no clima dos Jogos Olímpicos

As Olimpíadas são um momento de confraternização mundial, marcada não apenas pela disputa por meio do esporte, mas também pela celebração do respeito e da boa convivência entre as diferentes nações do mundo. Mas enquanto os 302 atletas brasileiros em 35 modalidades iniciam a disputa no Japão, em Manaus há quem não perca a oportunidade de entrar no ritmo da saudável competição, como os amigos José Andrés, 12, Jorge Leandro, 12, e Leonardo Medeiros, 14 anos.

Aceitando o desafio do Manauara Shopping, que desenvolveu um jogo virtual para engajar o público durante a fase da competição mundial, eles criaram uma disputa a partir dos três games, que teve até premiação e fotos na Arena Time Brasil, espaço dedicado aos torcedores.

Com as regras na mesa, os três jovens, que são venezuelanos e vivem em Manaus, realizaram uma disputa de 30 minutos, onde estariam classificados pela quantidade de pontos marcados durante a partida de futebol, apresentação de skate e de surfe. Dez minutos para cada modalidade, jogada sempre individualmente. “Eu gostei muito. Vou continuar jogando”, disse Jorge Leandro Medeiros, 12.

Incentivador

Pai do “atleta” campeão e autor da ideia de competição, o motorista de aplicativo José Andrés Abad Villegas, 46, elogiou a iniciativa do shopping, e disse que viu a oportunidade de criar um momento de integração entre o filho e os amigos, a partir de um jogo virtual no contexto dos Jogos Olímpicos.

“Como o José é meu único filho e convive muito com adultos, procuro atividades que ele possa desenvolver com amigos para acelerar seu desenvolvimento e para que não se sinta sozinho. Tive a ideia de promover o campeonato para que ele pudesse fortalecer as amizades da escola”, diz ele, que encomendou premiação não apenas para o campeão, mas para todos os participantes.

“Os prêmios foram modestos: óculos de natação, short e sandália, mas não representam o maior prêmio. Meu filho e amigos desfrutaram uma tarde alegre e com muita concentração. Este momento ficará marcado na memória deles”, disse o pai.

Sobre o jogo

No stand posicionado no piso Castanheiras, os games também podem ser acessados na Arena Time Brasil através de um QR Code. O local conta ainda com um espaço “instagramável” e um mascote virtual que ensina passos de dança para aplicativos como o Tik Tok.

O jogo disponível no site, manauarashopping.com.br, conta com três modalidades – futebol, surfe e skate – as duas últimas modalidades estreantes nos Jogos Olímpicos e que tem grande adesão entre os jovens.

