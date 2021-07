Jovem viraliza com nomes criativos de filhotes para adoção e divulga nova ‘remessa’

A estudante de arquitetura e urbanismo Mariana Barnabé, que reside em São Paulo, usou da sua criatividade junto com o namorado para incentivar a adoção de oito cães. E aproveitando a repercussão do post, a jovem batizou mais cinco cães com alguns dos nomes mais falados durante a pandemia.

A jovem Mariana, engajada com a causa animal, não tem medido esforços e imaginação para ajudar os filhotes da ONG Soprac Caieras, em São Paulo.

Como a primeira publicação viralizou de forma que todos os peludinhos foram adotados, o casal usou do mesmo ato para encontrar lares para as cachorrinhas Astra, Zeneca, Ampola, Sputnik e Anvisa. Uma mais fofa que a outra!

“Chegou a segunda dose! Adote essas medidas ‘farmacãologicas’”, escreveu Mariana no post.

As pequenas tem o porte estimado para médio. Foram castradas, vermifugadas, receberam tratamento antipulgas e a primeira dose da vacina V8. Em menos de 24 horas, Astra e Anvisa foram adotadas. As outras três aguardam ansiosas pelo seu novo lar.

Confira os lindos rostinhos dessas adoráveis cachorrinhas:

FONTE: R7

