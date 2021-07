Jovem quase perde o braço após ser picada por aranha

Uma estudante inglesa de 18 anos passou por momentos tenebrosos após ser picada por uma aranha conhecida como falsa-viúva (Steatoda nobilis) durante uma viagem turística, em um parque da região de Gales, na Inglaterra.

Abby Tannetta dormia em um alojamento do Parque Cardigan Bay Holiday junto com os pais quando foi picada pelo aracnídeo venenoso, um dos mais temidos do Reino Unido. Ela afirma que já foi ao local várias vezes e nunca viu uma aranha como essa lá. Ela lembra de acordar na madrugada do dia 26 de maio com uma dor agoniante embaixo do braço e logo depois viu o animal andando na cama.

“Acordei com uma dor aguda que me acordou do sono, olhei ao meu lado e vi uma aranha gigante fugindo da cama. (O ferimento) Estava muito dolorido e só piorou. Ficou maior, estava muito vermelho, coçava e doía tanto que eu não conseguia mexer o braço ou dormir de lado”, disse ela à agência SWNS

No braço dela havia um caroço “do tamanho de uma bola de golfe”. Apesar do veneno, a picada das chamadas falsa-viúva não são consideradas um risco de vida para humanos saudáveis. Mas o ferimento de Abby começou a piorar e ela foi levada às pressas para um hospital.

A estudante foi atendida emergencialmente, após os médicos constatarem risco de sepse – basicamente uma infecção generalizada. Os médicos removeram o caroço e drenaram o veneno do corpo dela. Apesar da recuperação rápida, ela ainda depende de certos cuidados médicos e precisa tratar a ferida.

O ataque ocorreu dias depois de autoridades de saúde do país emitirem um alerta sobre a grande presença de falsas-viúvas na área de Gales.

FONTE:R7

Comentarios