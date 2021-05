Jovem morre afogado após nadar com amigos perto da ponte do Rio Negro

Com o fenômeno da cheia na região amazônica fica ainda mais perigoso mergulhar nas águas dos rios e casos de afogamentos se tornam ainda mais frequentes nesse período. E o que era para ser um momento de lazer entre amigos terminou em tragédia, em Manaus.

O corpo de um jovem identificado como Ramon de Souza, de 17 anos, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (11), a aproximadamente três metros de profundidade do Rio Negro, perto da cabeceira da Ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como Ponte do Rio Negro, na Zona Oeste da capital.

Conforme o tenente Barbosa Amorim, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o jovem havia saído para correr com amigos sobre a ponte e depois o grupo decidiu nadar na região de Iranduba, mas Ramon desapareceu durante um mergulho.

“A equipe foi informada que o jovem não tinha muita habilidade com a natação e o risco ainda foi maior porque decidiram nadar no rio durante a noite, região está cheia e eles não conheciam. Foram fatores de riscos que contribuíram para a fatalidade”, explicou o tenente.

Ainda durante a noite os bombeiros orientaram a família de Ramon a registrar o Boletim de Ocorrência (BO) e devido o horário não conseguiram prosseguir nas buscas.

Já na manhã desta terça, corpo de Ramon foi resgatado pelos bombeiros e levado ao Pelotão Fluvial, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, de onde foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

FONTE: EMTEMPO

