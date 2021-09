Jovem morre afogada ao tentar salvar cachorro que caiu em rio

Uma jovem de 21 anos morreu por afogamento no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas, Minas Gerais , após tentar salvar seu cachorro que havia caído na água, no último domingo (12). Estefany Bispo Alves havia atravessado a correnteza para fazer uma selfie numa pedra que fica no meio do rio. O cão tentou ir até a dona e acabou sendo arrastado pela correnteza. Ela tentou alcançá-lo, se desequilibrou e também foi levada pela água.

De acordo com a Polícia Militar, Estefany estava com o companheiro na Fazenda Assento das Pedras, na zona rural, quando decidiu tirar a foto. O homem contou aos agentes que viu a jovem afundar algumas vezes na água antes de ser arrastada. Ele disse que se jogou na água para tentar salvá-la, mas não conseguiu alcançá-la.

A bolsa de Estefany foi encontrada poucos metros depois de onde ela estava quando foi tragada pela água. Equipes do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros (Paracatu) localizaram o corpo da jovem no último domingo. As informações são do Portal Manaus Alerta.

