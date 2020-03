Jovem mata colega a facadas após críticas na web

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida na última terça-feira (10) pela polícia em Goiás. A jovem teria confessado ter matado Emanuelle Souza Batista, de 15 anos, de acordo com o delegado Danilo Fabiano, da delegacia de Apuração de Atos Infracionais.

“A motivação principal é que a vítima falava mal dela nas redes socais. Ela atraiu a menina com a promessa de achar droga escondida na mata”, relatou o delegado ao portal G1.

O desparecimento de Emanuelle foi registrado em boletim de ocorrência no último dia 14 de janeiro pela família. Dois dias após avisar a polícia, o corpo da jovem foi encontrado em um bairro da cidade goiana de Rio Verde.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a suspeita teve a internação provisória de 45 dias decretada. Fabiano contou ainda que, a vítima e a adolescente frequentavam o mesmo parque no qual Emanuelle foi encontrada.

O portal não conseguiu falar com a defesa da jovem. Danilo disse que a família ainda não possui um advogado e que a suspeita revelou à polícia ter atraído a colega para o local com a falsa promessa de dividir droga.

Quando ambas estavam na mata, a colega desferiu 35 facadas na vítima, de acordo com o delegado Danilo Fabiano. A adolescente disse ainda que voltou no dia seguinte para queimar o corpo de Emanuelle, com o intuito de apagar as evidências e dificultar o reconhecimento.

Um laudo pericial apontou que Emanuelle tinha ferimentos nas costas, pescoço, tórax e outros membros.

Fonte: ISTOÉ

