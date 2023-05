Jovem internada após inalar pimenta recebe visita das filhas pela primeira vez

A jovem Thais Medeiros, de 25 anos, recebeu a visita das filhas pela primeira vez desde que deu entrada no hospital, com uma grave reação alérgica depois de inalar pimenta. A visita ocorreu neste domingo, 7, e foi compartilhada no perfil de Thais em uma rede social.

“Depois de exatos 80 dias, elas vão visitar a mamãe, esperamos que essa visita ajude ela ter forças para sair da situação que ela se encontra”, diz a publicação que compartilha uma foto das duas meninas.

Em vídeo gravado pelo pai, uma delas diz que está indo ao hospital para reensinar a mãe a ver, andar e falar. “Ela virou bebê”, sintetizou a menina.

Segundo a última atualização feita pela mãe de Thais, Adriana Medeiros, a jovem saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no final do mês de abril. “Ela reagiu muito bem aos antibióticos e estamos no quarto. Ela está bem, está respirando sem aparelhos”, afirmou.

“A pneumonia dela está melhorando, ela está sem secreção nenhuma”, acrescentou. Adriana disse ainda que os médicos já começaram o processo de desmame de medicamentos. “A Thais está tendo estímulos, ela me recebe muito bem, tem a procura”, disse.

Relembre o caso

Thais teve uma parada cardiorrespiratória no dia 17 de fevereiro, após ter uma reação alérgica ao cheiro de uma pimenta em conserva. Ela, que mora em Goiânia, estava almoçando na casa do namorado, em uma cidade próxima, quando começou a passar mal.

A jovem foi levada ao hospital imediatamente, mas já chegou no local desfalecida. Lá, Thais chegou sem pulso e precisou de oito minutos para ser reanimada. A jovem precisou entrar em coma induzido.

Para a mãe da menina, a pimenta foi um “gatilho”, levando em consideração que Thais já vinha apresentando sintomas de asma antes da reação alérgica.