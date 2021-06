Jovem é preso no dia do aniversário de 18 anos e policiais ‘fazem festa’ para ele; veja vídeo

Um jovem, que não teve a identidade revelada, foi preso após cometer furtos, pelos policiais do Rio Grande do Norte, no último sábado (5), no município de Macau, na Costa Branca Pontiguar, e as autoridades ofereceram uma festa de aniversário.

O vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que o jovem está sentado na mesa com bolo e refrigerante, usando uma camisa do Corinthians. Um dos policiais lê o documento de identificação do suspeito, cita a data do aniversário e, juntos com os outros, canta os parabéns.

Segundo a polícia, o jovem foi preso em flagrante roubando um aparelho de som de carro. O vídeo também mostra ele sentado na mesa comendo bolo e bebendo refringente.

