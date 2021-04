Jovem é morto com pedradas e facadas no Santo Agostinho

MANAUS – De forma brutal, um jovem identificado como Johnatan Linhares Fernandes, de 22 anos, foi assassinado com pedradas e facadas em uma casa na noite de domingo (4). O corpo dele foi encontrado dentro de uma casa, localizada no beco União, na avenida Rio Negro, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, o jovem pode ser mais uma vítima da guerra do tráfico de drogas.

O corpo da vítima já estava em avançado estado de decomposição e os moradores da área localizaram o cadáver após visualizaram uma camisa com sangue na porta da casa. O jovem era conhecido pelo envolvimento de tráfico de drogas.

Policiais militares isolaram a área e acionaram os demais órgãos competentes. A perícia constatou que o jovem teve o corpo esmagado por pedradas e recebeu perfurações de arma branca. Dentro da residência, havia siglas de uma facção criminosa.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado ao necrotério do órgão. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Comentarios