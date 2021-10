Jovem é morta com tiro na cabeça dentro de casa, na zona Norte

Monalisa de Souza Picanço, de 18 anos, foi encontrada morta na tarde deste sábado (30), dentro da própria casa na rua 57, bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a mulher foi achada sem vida no sofá com um tiro na cabeça. A suspeita é de que ela tenha sido morta há mais de 8 horas devido ao estado de enrijecimento do corpo.

O suspeito do crime é o marido da vítima, após ele ter sido visto saindo do local durante a madrugada. Até o momento ninguém foi preso.

O corpo dela foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. As informações são do PMS.

