Jovem é executado com 13 tiros ao sair de igreja em Manaus

Yuri Barreto da Costa, 21, foi executado com 13 tiros, na noite deste domingo (23), quando saía de uma igreja, na Avenida Guaranas, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Polícia Militar relatou que o crime aconteceu por volta das 23h, quando a vítima, ao sair da igreja, foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

Os suspeitos desceram da moto e efetuaram vários disparos de pistola 380 contra Yuri. Conforme a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), 13 disparos acertaram a vítima, sendo 11 na cabeça e dois em uma das mãos.

Ainda segundo a DEHS, populares relataram aos policiais militares que Yuri morava no bairro Compensa e frequentava a igreja no bairro Cidade Nova. O jovem tentava se afastar do mundo do crime.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso continuará a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

