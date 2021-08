Jovem é executado a tiros em bar da zona norte de Manaus; veja vídeo

Lucas Henrique, 25, foi executado por volta das 22h30 desta terça-feira (17), com disparos de arma de fogo na Rua Oitenta e Três, da comunidade Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com as informações de populares, Lucas estava assistindo uma partida de futebol em um estabelecimento quando ocupantes de um carro modelo Gol de cor branca, o surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo, a vítima morreu no local.

Não se tem a informação do que teria motivado este crime. Além de Lucas, outro homem não identificado também foi alvejado, o tiro foi na perna, ele conseguiu fugir e em seguida foi socorrido até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área do crime, eles acionaram os órgãos competentes. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) fez a constatação do óbito. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

