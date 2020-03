Jovem é esquartejada e corpo jogado em máquina de lavar, em Autazes

Aline Beatriz Correa Esmeraldo, 22, foi encontrada esquartejada dentro de uma máquina de lavar, na noite desta terça-feira (10), por volta das 23h, no ramal Bacuri, em Autazes. Moradores do município informaram que a mulher participou de um assalto e estava devendo traficantes da região.

Policias civis e militares encontraram o corpo de Aline por meio de denúncia anônima, informando que um corpo havia sido abandonado na área por conta do forte odor. De acordo com a titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes, Reika da Costa, a vítima, provavelmente, não foi morta no local onde o corpo foi encontrado.

O corpo estava esquartejado, enrolado em uma rede azul, dentro de uma máquina de lavar em uma área de mata. Segundo moradores, nos últimos dias, Aline participou de um assalto e estaria devendo traficantes da região. Mas, os criminosos não teriam gostado da atitude e executaram a jovem.

A Policia Civil de Autazes investiga o caso para identificar os envolvidos e a verdadeira motivação do assassinato de Aline.

FONTE: D24AM

Comentarios