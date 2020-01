Jovem é encontrada morta nua em altar de igreja evangélica

O corpo de uma jovem de 23 anos encontrada morta no altar de uma igreja evangélica foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Larissa Francisco Maciel foi encontrada na Igreja Tenda da Libertação, localizada na entre quadra QR 02/04, na Candangolândia, no Distrito Federal, na manhã de segunda-feira.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a jovem não apresentava sinais de violência. Segundo o jornal Correio Braziliense, Larissa estava com um grupo de pessoas bebendo em um posto de gasolina, na Quadra 5, na noite de domingo. Um homem disse ao jornal que ouviu uma discussão de Larissa com um rapaz.

A jovem foi encontrada nua por um diácono da igreja.

A 11° Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) trabalha para esclarecer a causa da morte.

FONTE: O DIA

Comentarios