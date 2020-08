Jovem é devorado por crocodilo ao entrar em rio para ‘ritual de proteção’

Um jovem de apenas 18 anos morreu no início desta semana após entrar em um rio no estado de Uttar Pradesh, na Índia e acabar sendo devorado por um crocodilo enquanto realizava um “ritual de proteção e boa saúde”.

Segundo informações do jornal indiano Telangana Today, Rinkesh Kumar entrou em um trecho do rio Suheli que fica localizado dentro da Reserva de Tigres Dudhwa após sugestão de um líder espiritual da região, que o teria aconselhado a se banhar nas águas infestadas de crocodilos para ter boa saúde a afastar o mal.

Porém, o banho acabou se transformando em tragédia quando o animal arrastou o corpo do jovem para debaixo d’água e o matou. De acordo com funcionários da reserva, o corpo de Kumar foi encontrado cerca de dois quilômetros de onde ele foi visto pela última vez, com grandes marcas no pescoço e nos ombros.

“Sempre avisamos os moradores da região sobre a presença de crocodilos no rio, mas eles continuam dispensando nossos conselhos e entrando no local para tomar banhos e realizar rituais”, lamentou Sanjay Pathak, porta-voz e diretor da Reserva de Tigres Dudhwa.

*Com informações do O Dia

Comentarios