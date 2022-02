Jovem de 15 anos mata família após ter ficado de castigo por notas baixas

Um rapaz de 15 anos foi preso em Elche, Espanha, por ter confessado o assassinato dos pais e do irmão de 10 anos a tiros.

Tudo aconteceu após uma forte discussão em família devido às más notas do jovem, revela o La Voz de Galicia.

O triplo homicídio ocorreu na passada terça-feira após a mãe ter cortado o acesso ao wi-fi. O rapaz pegou então uma espingarda de caça e disparou dois tiros sobre a mãe. Depois também alvejou o irmão com a mesma arma, quando ele entrou na sala alertado pelo barulho. Esperou então que o pai chegasse do trabalho, e também o alvejou.

O jornal Las Provincias relata que ao todo o jovem disparou sete tiros – dois contra a mãe, dois contra o irmão e três contra o pai.

Depois de os matar, o adolescente transportou os corpos e levou-os para um barracão que a família utilizava para armazenar ferramentas. Aí ficaram três dias, até ele ter confessado o crime nesta sexta-feira (11), quando relatou o crime à tia, que foi a casa da família depois de não conseguir contactar a irmã.

A mulher alertou imediatamente as autoridades. O jovem confessou os fatos na esquadra da polícia de Elche, onde foi preso. Os policiais sublinharam a sua “frieza” e serenidade “fora do comum” e o fato de “ele não expressar remorso”.

Os corpos do casal e do seu filho de 10 anos foram levados para o Instituto de Medicina Legal de Alicante, onde serão autopsiados. O presidente da Câmara de Alicante, Carlos González, disse este sábado estar “horrorizado” com o homicídio e decretou três dias de luto oficial.

As informações são do NAOM.