Jovem com síndrome de down é contratada por agência de modelos

Beth Matthews, de 22 anos, da Swansea, cidade no País de Gales, se inspirou em uma capa de revista feita por uma outra modelo com síndrome de down e conseguiu contrato com uma agência de modelos. A modelo assinou com a Zebedee, uma agência inclusiva que também agencia a modelo que serviu de inspiração.

A agência trabalha com atores e modelos em todo o mundo e são referência em trabalho inclusivo de pessoas com deficiência e aparências alternativas. A família de Beth incentivou a jovem a perseguir seu sonho após perceberem a demanda por pessoas com deficiência na indústria da moda nos últimos anos.

À BBC, Fiona Matthews, mãe da jovem, disse que a filha floresceu após o trabalho. “A revolução da inclusão está acontecendo, finalmente, e estou muito feliz que minha filha fará parte disso”, disse. Ela informou que quando a filha nasceu, os médicos alertaram que as vidas seriam “difíceis”, mas ela conta que o que aconteceu foi o oposto.

“Acho que tivemos nossos momentos como qualquer pai com uma criança pequena. No geral, Beth sempre superou as expectativas. Não colocamos nenhuma barreira para o aprendizado dela e você pode vê-la hoje, ela acabou se tornando uma jovem maravilhosa”, contou.

Ella Singleton-Redmond, booker da agência, afirmou que Beth é brilhante na frente das câmeras e em seu portfólio. Segundo ela, embora haja um longo caminho a percorrer sobre a inclusão de pessoas com deficiência, as pessoas estão começando a se conscientizar e mudar as coisas.

FONTE: iG