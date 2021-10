Jovem boxeador fica em estado grave após lutar com urso que matou seu amigo

Um boxeador russo de 23 anos está em estado grave após lutar contra um urso pardo próximo ao rio Irtysh, na Sibéria. O esportista esfaqueou o animal até a morte depois que a criatura tirou a vida de seu amigo.

De acordo com o jornal New York Post, o boxeador profissional, Ilya Medvedev, estava pescando com seu amigo Vyacheslav ‘Slava’ Dudnik, quando os dois foram atacados pelo urso pardo. A fera começou a espancar Dudnik até a morte antes de Medvedev lutar com o animal.

Uma testemunha que estava com a dupla no rio Irtysh era o pescador Denis Chebotar que conta ter ouvido gritos momentos antes do incidente. “Eu ouvi: Um urso!” e logo correu para ajudar os amigos.

Enquanto Chebotar amarrava o barco em uma estrutura, Ilya e Slava foram explorar uma floresta próxima ao rio, onde encontraram o urso. Foi então que o pescador ouviu os gritos e adentrou a mata.

Ao chegar no local, ele avistou Dudnik morto e Medvedev “acabando com o urso com uma faca”.

Chebotar conta que antes do boxeador começar a lutar com a fera, ele havia atirado quatro vezes no urso, mas não foi o bastante para espantar a criatura. Mesmo ferido, o animal conseguiu arrancar a arma do fogo da mão de Medvedev.

Sem outro recurso, o esportista começou a esfaquear o animal para tentar se proteger. Minutos depois o urso foi derrotado, mas Ilya Medvedev ficou gravemente ferido.

O amigo pescador arrastou o boxeador até o barco e o transportou para o hospital, onde atualmente está em tratamento intensivo com lacerações na cabeça e no corpo, segundo relatos do distrito de Uvatsky, na região de Tyumen.

Desde então, as autoridades russas iniciaram uma investigação para poder apurar o incidente.

As informações são do IG.

Comentarios