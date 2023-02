José de Abreu diz ser protetor de jegues após acidente em gravação de Mar do Sertão

O ator José de Abreu, 76, afirmou que é uma pessoa protetora de jegues, após ser atingido pelo animal nos bastidores da novela Mar do Sertão, da Rede Globo.

Em seu perfil no Twitter, Abreu explicou que o jegue que o atingiu, apelidado de Shopi Center, é “praticamente parte da família do Timbó”, personagem interpretado pelo ator Enrique Diaz. Foi nesse momento que o ator revelou sua luta em defesa dos equinos.

“O jegue tem nome, Shopi Center, é ator da novela, faz praticamente parte da família do Timbó. O mais louco é que sou protetor de jegues”, contou o ator em post publicado na noite de ontem, que indicou a instituição Lar dos Pancinhas, que protege cerca de 55 jumentos.

Acidente

Durante as gravações de Mar do Sertão, o jegue que faz parte do elenco se assustou e esbarrou em José de Abreu, que caiu de costas.

O artista não desmaiou, apenas sentiu algumas dores na queda. Posteriormente, ele contou que apenas sentiu dor na hora da queda. A emissora seguiu os protocolos em caso de acidente: ele foi imobilizado, colocado em uma maca e levado ao hospital de ambulância.

José está em casa, de repouso, e deve fazer uma tomografia para verificar se não fraturou nada.