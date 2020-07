José Aldo perde luta para o russo Petr Yan

O lutador amazonense José Aldo, perdeu a chance de ser campeão peso-galo, no UFC de número 251, para o russo Petr Yan, no sábado (11), em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos.

O duelo aconteceu fora dos Estados Unidos porque cidadãos do Brasil e da Rússia estão com restrições de entrar em solo estadunidense por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Apesar de ter feito uma boa apresentação dentro do octógono, Aldo acabou abrindo espaço para que o adversário pudesse dominar a luta ao seu favor.

Desta forma, acabou perdendo por nocaute técnico. Yan foi mais assertivo nos volumes de golpe desferidos ao longo do confronto.

O amazonense, que recentemente se colocou entre os três melhores da história do UFC, não conseguiu cumprir a promessa de trazer o cinturão e perdeu a oportunidade de se tornar o oitavo lutador da história do Ultimate a ser campeão em duas categorias de pesos diferentes.

POR EM TEMPO

