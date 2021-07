Jornalista holandês ofende goleira Bárbara: “Porca de suéter”

O jornalista holandês Johan Derksen, que acompanhou o jogo de Brasil e Holanda no último sábado, 25, e fez diversos comentários ofensivos contra a goleira da seleção brasileira, Bárbara, na Olimpíada de Tóquio.

“Essa goleira está acima do peso, não? É uma porca com um suéter”, disse Derksen.

Quando Bárbara levou o segundo gol da Holanda ele disse era “uma zombaria total para a seleção brasileira” e que “realmente não defendeu uma bola decente.”

O jogo terminou com um empate de 3 a 3. As duas seleções estão empatadas no grupo, com quatro pontos cada uma.

Em outro momento, ele afirmou que não acompanha a modalidade. “Gosto de outros esportes femininos, como handebol e ciclismo, muito mais do que futebol. O futebol feminino não é nada divertido.”

