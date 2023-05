Jornalista Giuliana Morrone descobre que foi vítima de golpe durante uma década

Os golpes na internet estão ficando cada vez mais comuns. A jornalista Giuliana Morrone contou nesta quarta-feira, 10, que descobriu recentemente que foi vítima de um golpe que durou mais de uma década.

Segundo a jornalista que trabalhou na TV Globo, ela pagava os serviços de uma corretora de seguros de carro que não existia. O esquema funcionava por meio de comprovantes de pagamentos adulterados.

“Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora. Durante anos, ninguém precisou de seguro para algo mais grave, como furto ou acidente. Até que um dia, bateram no carro de uma prima e ela descobriu que nunca teve seguro”, contou.

A apresentadora afirmou ainda que nunca desconfiou do golpe, pois, em qualquer emergência, bastava mandar mensagem para ela, que resolvia tudo. “Bateram no meu carro, e ela imediatamente tomou todas as providências. Aconselhada por ela, nem usei o seguro”, lembra.

Giuliana conta que a golpista era tão boa no que fazia que acabou indicando ela para outros parentes que moram em Brasília. “E assim, de boca em boca, ela passou a providenciar seguros de carros de toda a família e de amigos, vizinhos”.