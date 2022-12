Jornalista engole mosquito ao vivo e causa crise de riso em apresentador; assista

O jornalista Octávio Guedes engoliu um mosquito enquanto participava, ao vivo, de uma cobertura em Brasília no programa GloboNews Mais, apresentado por Tiago Eltz. O âncora caiu na risada ao ouvir o colega admitir: “Comi um mosquito!”

Sem segurar a crise de riso, Tiago explicou aos telespectadores que, no CCBB, em Brasília, há muitos mosquitos. “Os mosquitos do CCBB de Brasília estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou essa cobertura e a transição [de governos] lá. O pessoal que está há mais tempo em Brasília tem conseguido evitar, escapar do mosquito, mas hoje o mosquito conseguiu pegar o Octávio desprevenido”, comentou.

Octávio pediu água depois do incidente e reiterou que engoliu o mosquito. “Engoli, engoli o mosquito. Vai chegar uma água daqui a pouco, pô, que nojeira, engoli um mosquito, mas vamos lá. Mas estava gostosinho”, brincou, arrancando ainda mais risadas do apresentador.

Guedes está em Brasília para a cobertura da transição entre os governos de Jair Bolsonaro (PL) e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi diplomado nesta semana.

TERRA