Na tarde desta quinta-feira (2/07), o repórter Fábio Costa, do Portal do Generoso, foi agredido por um indivíduo ainda não identificado quando fazia uma cobertura jornalista no Aeroporto Eduardo Gomes. Em vista do ocorrido, o Sindicato dos Jornalista Profissionais do Amazonas (SJPAM) emitiu nota repudiando o ocorrido e pedindo providências a respeito.

Confira abaixo a íntegra da nota:

Comentarios