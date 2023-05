Jornalista é encontrado morto em apartamento na zona Sul

Na manhã deste sábado (20), o jornalista Nilo Diogo, 42, foi encontrado morto em seu apartamento localizada na rua Japurá, no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus. Nilo, que atuava como assessor de imprensa no Fundo de Promoção Social (FPS), do Governo do Amazonas, foi encontrado sem vida após ter passado mal durante a madrugada.

Segundo informações fornecidas pelos PMs da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência, Nilo teria sofrido um infarto fulminante, resultando em seu falecimento. O jornalista estava acompanhado de seu namorado, que foi detido pelas autoridades para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Nilo Diogo era considerado um profissional versátil e dedicado, pois tinha vasta experiência em diversas áreas da comunicação, como apresentador, repórter, produtor executivo, produtor cultural e mestre de cerimônias.

O corpo do jornalista foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizará os procedimentos necessários para determinar a causa exata da morte.